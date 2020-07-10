Возле 113 школ в Киеве к сентябрю появятся велопарковки

К началу учебного года 1 сентября возле 113 столичных общеобразовательных учебных заведений будут установлены парковочные велосипедные стойки.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Всего около школ планируют установить 336 велосипедных парковочных стоек.

"Организация мест для парковки велосипедов – актуальное требование времени. Чтобы с началом учебного года ученики и учителя смогли добраться до мест учебы и работы на велосипедах", – рассказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Всего в ближайшее время в КГГА намерены установить 678 парковочных велосипедных стоек возле 204 учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, а также в парках и скверах столицы.

Система велопроката Nextbike была запущена в Киеве 15 августа 2018 года. В столице было размещено 33 станции, на которых расположили 100 велосипедов. За первые 10 дней работы системы проката было украдено четыре велосипеда.

В киевской мэрии считают, что улучшение условий для автомобилистов приведет к увеличению количества самих автомобилистов. Поэтому власти Киева задались целью пересадить 500 тыс. автомобилистов на общественный транспорт и велосипеды.