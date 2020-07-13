Из кинорежиссеров – в шкиперы: Сенцов осваивает новую профессию
Бывший политзаключенный мечтает обойти вокруг света под парусом.
Бывший политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов планирует получить лицензию шкипера (капитана парусного судна). Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Каждый человек имеет мечту. У меня тоже она есть. Обойти вокруг света под парусом. И сегодня я стал к ней на один шаг ближе. Сейчас я прохожу практику, чтобы получить лицензию шкипера и путешествовать по миру парусником, потому что это наиболее интересный для меня вид отдыха и путешествий", – написал Сенцов.
Ранее сообщалось, что художественный фильм Сенцова "Носорог" получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен.
Отметим, что Сенцов сразу после освобождения из российской тюрьмы в сентябре 2019 года заявил, что планирует заниматься двумя самыми прекрасными делами на земле – снимать кино и жить. В январе Сенцов заявил, что не собирается идти в политику.