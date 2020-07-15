В Минздраве назвали основные правила для обучения в школах с сентября

Минздрав разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября. Уже на следующей неделе все правила будут подавать на утверждение.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Обязательным будет температурный скрининг для всех работников образовательного учреждения и детей. При температуре 37,2 и выше – не будут допускать к работе или учебе.

Будет обязательным, когда родители приводят детей в школу, использование масок. В школе должны быть антисептики.

Остальные правила сообщат в ближайшее время.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.