В Минздраве назвали основные правила для обучения в школах с сентября
Будет обязательным температурный скрининг и ношение масок.
Минздрав разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября. Уже на следующей неделе все правила будут подавать на утверждение.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
Обязательным будет температурный скрининг для всех работников образовательного учреждения и детей. При температуре 37,2 и выше – не будут допускать к работе или учебе.
Будет обязательным, когда родители приводят детей в школу, использование масок. В школе должны быть антисептики.
Остальные правила сообщат в ближайшее время.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
При этом и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения — частично офлайн, частично онлайн.
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина. Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
Владимир Зеленский заявил, что 1-го сентября школы смогут возобновить учебный процесс в обычном режиме, но добавил, что говорить об этом со 100%-ной уверенностью пока еще рано.