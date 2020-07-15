Пропавшего 17-летнего парня из Львовщины нашли в зоне ООС

Парень намеревался присоединиться к военным и "с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства".

Правоохранители разыскали 17-летнего жителя Львовской области в зоне проведения ООС – на блокпосту у Славянска.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"13 июля в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, Дениса Лагодича, обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22:00 мальчик ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна", – сказано в сообщении.

Правоохранители немедленно объявили парня в розыск, к которому были задействованы сотрудники ювенальной превенции, участковые офицеры полиции, оперативники и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Ориентирование на пропавшего были разосланы в территориальные подразделения Нацполиции.

15 июля полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС – на блок-посту возле Славянска. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и "с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства".

Правоохранители посоветовали ему подождать несколько лет. Парень здоров и невредим, вскоре правоохранители вернут его домой.

Напомним, в Днепропетровской области служебная овчарка Лаки помогла отыскать сбежавшего из дома 13-летнего подростка.