Укрзализныця возобновила движение почти половины поездов, отмененных из-за Covid-19

Укрзализныця возобновила движение почти половины всех поездов, которые курсировали до карантина.

Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

"Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Сейчас по железным дорогам Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных", – сказано в сообщении.

По словам и.о. председателя правления компании-перевозчика Ивана Юрика, сейчас уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% электричек.

"Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", – говорит Юрик.

В конце июня Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение со Львовом.

Отметим, что Укрзализныця установит на Центральном и на Южном вокзалах в Киеве инфракрасные системы скрининга температуры лица.