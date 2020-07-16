В Киеве разрешили купаться на девяти пляжах

Но на 4 пляжах купаться пока не рекомендуют

В Киеве разрешили купаться без ограничений на девяти столичных пляжах. Об этом сообщается на странице КП "Плесо" в Facebook.

"По результатам проведенных КП "Плесо" лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева", – говорится в сообщении.

В частности, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на таких пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Черторой", "Галерный".

Также отмечается, что еще на 4 пляжах купаться пока не рекомендуют: там установлены предупредительные желтые флаги – "Радуга", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

Красный флаг, который означает, что купаться запрещено, на пляже "Предмостная Слободка". Причина: зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

В середние июня на 12 пляжах Киева было официально разрешено купаться. 9 июля в Госпродпотребслужбе сообщили, что в киевских водоемах после большого количества осадков зафиксировали химические ингредиенты и кишечную палочку. 13 июля мэр Киева Виталий Кличко сказал, что на всех пляжах столицы купаться не рекомендуется, так как в воде найдена кишечная палочка.