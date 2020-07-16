В Киеве задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве следователя СБУ подполковника Романа Закладного, тело которого было найдено в ночь на 15 июля.

Об этом глава СБУ Иван Баканов сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"Скорее всего, это насильственная смерть. Благодаря слаженному сотрудничеству с Нацполицией, по нашему мнению, виновные лица уже задержаны", – заявил он.

По предварительным данным, смерть подполковника наступила из-за удара по голове тупым предметом.

Также Баканов отметил, что вскоре будут сообщены детали этого убийства.

Цензор.нет со ссылкой на источники сообщает, что задержаны двое мужчин. Одного из них по имени Александр Мамчук взяли в квартире на улице Маршала Малиновского неподалеку от места, где был убит Закладный. Он родился в Лисичанске Луганской области в 1997 году.

У задержанных нашли банковскую карту убитого.

В ночь на 15 июля в Киеве в Оболонском районе нашли убитым следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного.