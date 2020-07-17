В Минздраве допускают введение смешанного формата обучения в школах
По словам Максима Степанова, регламент работы школ будет готов через неделю
Минздрав работает с Минобразования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат обучения в школах. В Минздраве не исключают смешанный вариант – обычное привычное обучение может проходить совместно с дистанционными формами.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в интервью РБК-Украина.
Степанов не исключает, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы.
Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы – возможно, будет переход на дистанционное обучение.
"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", – рассказал министр.
По его словам, через неделю будет готов регламент работы и утвердят его до конца июля, чтобы все было понятно заранее.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
При этом и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения — частично офлайн, частично онлайн.
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина. Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
Владимир Зеленский заявил, что 1-го сентября школы смогут возобновить учебный процесс в обычном режиме, но добавил, что говорить об этом со 100%-ной уверенностью пока еще рано.