Шестая годовщина авиакатастрофы MH17: Зеленский сделал заявление

Украина показала себя как надежного международного партнера в расследовании авиакатастрофы рейса MH17 над Донбассом.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

Он считает, что суд в Нидерландах против виновников трагедии может стать одним из крупнейших в мировой практике за несколько десятилетий.

Он также напомнил, что сегодня – шестая годовщина авиакатастрофы, а уголовный процесс против виновников катастрофы начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

"От начала расследование этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание", – заявил президент.

Зеленский отметил, что "ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе".

"Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", – добавил глава государства.

Напомним, рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 4 боевикам. Среди них один гражданин Украины - Леонид Харченко с позывным "Крот". Трое других обвиняеміх — граждане РФ. В их числе некогда "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), отставной офицер ГРУ армии России Сергей Дубинский (Хмурый) и подполковник запаса ВДВ РФ Олег Пулатов (Гюрза).

По словам главы Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фреда Вестербеке, никто из них на кнопку непосредственно не нажимал, но они помогали организовать процесс. Например, Леонид Харченко, по версии следствия, в 2014-м во время транспортировки "Бука" указывал дорогу экипажу к месту назначения недалеко от города Снежное. Руководить операцией с использованием комплекса "Бук" вполне мог Игорь Гиркин.

В свою очередь, США отказались показать спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты по самолету рейса MH17 в 2014 году.