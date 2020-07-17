Убийство сотрудника СБУ: прокуратура рассказала подробности

Злоумышленниками оказались двое мужчин 1990 и 1997 года рождения, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, причастным к убийству сотрудника СБУ в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к совершению разбойного нападения на сотрудника СБУ и нанесению ему тяжкого телесного повреждения, приведшего к наступлению смерти (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что 14 июля около 23:30, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом.

Один из злоумышленников ударил его по голове, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.

Злоумышленниками оказались двое мужчин 1990 и 1997 года рождения, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

"Один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой ранее был судим за умышленное тяжкое телесное повреждение", – сказали в прокуратуре.

В ходе осмотра по месту жительства задержанных изъяты банковская карточка потерпевшего, его документы и сумка. Также установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего.

Напомним, в ночь на 15 июля в Киеве в Оболонском районе нашли убитым следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного.