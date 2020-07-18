В Мариуполе полиция "накрыла" колл-центр, который обворовывал людей на 50 тыс. грн в день

Сотрудники колл-центра звонили гражданам под видом банковских служащих и выманивали их пароли

Полиция разоблачила группу мошенников, которые открыли в центре Мариуполя колл-центр, замаскировали его под интернет-магазин и обворовывали людей по телефону. Об операции отчиталась полиция Донецкой области

Задержаны 35 сотрудников колл-центра во главе с организатором группы, 24-летним жителем Мариуполя.

"Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки", – сообщили в полиции.

Таким образом в день злоумышленники получали более 50 000 гривен. Сообщается также, что мошенники звонили и за границу, в частности в РФ. Звонки осуществляли с использованием IP-телефонии.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.190, "мошенничество". Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.