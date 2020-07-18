На борту самолета находился только пилот.

В Ивано-Франковской области вечером в субботу, 18 июля, совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. На борту самолета находился только пилот.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент произошел в городе Коломыя около 18:30. В результате жесткой посадки на поле пилот не пострадал.

От ГСЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Напомним, 10 апреля в Мелитополе Запорожской области произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 ВСУ.

В Канаде около Квебека одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную аварийную посадку на одной из трасс.