У самолета возникли технические проблемы, когда он летел в нескольких километрах от местного аэропорта имени Жана Лесажа, пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу. Что ему и удалось сделать, несмотря на наличие на трассе автомобилей и обилие дорожных знаков, передает телеканал телеканал CBC

В Канаде около Квебека одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную аварийную посадку на одной из трасс. Отмечается, что у самолета возникли проблемы, когда он летел в нескольких километрах от местного аэропорта имени Жана Лесажа.

Пилот принял неординарное решение посадить самолет на ближайшую трассу. Ему удалось это сделать, несмотря на наличие на трассе автомобилей и обилие дорожных знаков.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, пишет Globalnews.

"Мы получили звонки, в которых говорилось, что самолет приземлился на западном шоссе 40. К счастью, самолет приземлился без столкновения, никто не пострадал. Движение в этом районе быстро возобновилось", – рассказал сержант Элен Нептон.

Автотрасса была закрыта около часа в одном направлении. За это время пожарные и эвакуатор убрали самолет с дороги.

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