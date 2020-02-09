Пострадали два человека

В России совершил жесткую посадку Боинг-737 авиакомпании Utair в аэропорту в Усинска (Коми). Об этом сообщает Интерфакс.

Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке. В итоге боинг выкатился за пределы полосы передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены и он лежит на "брюхе". Также повреждены фюзеляж и крыло.

На борту находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы по надувным трапам. Телеграм-канал Baza сообщает о двух пострадавших, которые сами обратились к врачам.

В качестве возможных причин аварии сейчас рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа.

Как ранее сообщал Фокус:

6 февраля самолет Boeing 737-800, принадлежащего авиакомпании Pegasus Airlines, совершил жесткую посадку в Стамбуле. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, проломил ограждение, упал с 30-метрового обрыва и развалился на три части.