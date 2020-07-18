Авиакомпания SkyUp отложила возобновление рейсов в 9 стран
Компания изменила расписание на период летней навигации.
Авиакомпания SkyUp откладывает старт полетов по некоторым направлениям из-за того, что страны Евросоюза и других регионов не открывают границы для зарубежных туристов, в частности для украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook.
"Часть направлений отменяем полностью, поскольку планировали их именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые мы планировали запускать на постоянной основе, стартует позже", – сказано в сообщении.
Из летней навигации будут исключены следующие направления:
– Киев - Майорка - Киев;
– Киев - Тенерифе - Киев;
– Киев - Ламеция-Терме - Киев, также рейсы из регионов;
– Киев - Корфу - Киев;
– Киев - Закинтос - Киев;
– Киев - Катания - Киев;
– Киев - Римини - Киев, также рейсы из регионов;
– Одесса - Ереван - Одесса;
– Львов - Батуми - Львов;
– Запорожье - Батуми - Запорожье;
– Одесса - Батуми - Одесса;
– Львов - Ираклион - Львов;
– Одесса - Ираклион - Одесса;
– Запорожье - Ираклион - Запорожье;
– Запорожье - Прага - Запорожье;
– Киев - Пиза - Киев;
– Киев - Бари - Киев;
– Львов - Париж (Бове) - Львов;
– Харьков - Париж (Бове) - Харьков;
– Одесса - Тбилиси - Одесса;
– Харьков - Тбилиси - Харьков;
– Запорожье - Тель-Авив - Запорожье.
Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа:
– Греция;
– Португалия;
– Италия, кроме рейсов Львов-Неаполь-Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08;
– Испания;
– Франция;
– Кипр;
– Чехия;
– Армения;
– Израиль.
Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp отказывается до 15 сентября от полетов по трем из восьми внутренних маршрутов, которые анонсировала в конце июня. Речь идет о рейсах из Киева во Львов и Харьков, а также из Харькова во Львов.
Государственная авиационная служба заявила, что украинские аэропорты за первое полугодие 2020 года в связи с карантином потеряли 1,3 миллиона пассажиров.