Авиакомпания SkyUp отложила возобновление рейсов в 9 стран

Авиакомпания SkyUp откладывает старт полетов по некоторым направлениям из-за того, что страны Евросоюза и других регионов не открывают границы для зарубежных туристов, в частности для украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook.

"Часть направлений отменяем полностью, поскольку планировали их именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые мы планировали запускать на постоянной основе, стартует позже", – сказано в сообщении.

Из летней навигации будут исключены следующие направления:

– Киев - Майорка - Киев;

– Киев - Тенерифе - Киев;

– Киев - Ламеция-Терме - Киев, также рейсы из регионов;

– Киев - Корфу - Киев;

– Киев - Закинтос - Киев;

– Киев - Катания - Киев;

– Киев - Римини - Киев, также рейсы из регионов;

– Одесса - Ереван - Одесса;

– Львов - Батуми - Львов;

– Запорожье - Батуми - Запорожье;

– Одесса - Батуми - Одесса;

– Львов - Ираклион - Львов;

– Одесса - Ираклион - Одесса;

– Запорожье - Ираклион - Запорожье;

– Запорожье - Прага - Запорожье;

– Киев - Пиза - Киев;

– Киев - Бари - Киев;

– Львов - Париж (Бове) - Львов;

– Харьков - Париж (Бове) - Харьков;

– Одесса - Тбилиси - Одесса;

– Харьков - Тбилиси - Харьков;

– Запорожье - Тель-Авив - Запорожье.

Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа:

– Греция;

– Португалия;

– Италия, кроме рейсов Львов-Неаполь-Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08;

– Испания;

– Франция;

– Кипр;

– Чехия;

– Армения;

– Израиль.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp отказывается до 15 сентября от полетов по трем из восьми внутренних маршрутов, которые анонсировала в конце июня. Речь идет о рейсах из Киева во Львов и Харьков, а также из Харькова во Львов.

Государственная авиационная служба заявила, что украинские аэропорты за первое полугодие 2020 года в связи с карантином потеряли 1,3 миллиона пассажиров.