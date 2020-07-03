SkyUp отказалась от 40% анонсированных внутренних маршрутов из-за их убыточности

Авиакомпания отказывается до 15 сентября от полетов по трем из восьми внутренних маршрутов, которые анонсировала в конце июня. Речь идет о рейсах из Киева во Львов и Харьков, а также из Харькова во Львов.

О возобновлении внутренних рейсов авиакомпания сообщила 23 июня. Она считает такие рейсы социальным продуктом, который фактически субсидируется за счет дохода от международных рейсов. Сейчас возобновлены полеты только в три страны: Турцию, Египет и Албанию. Доход от них не дает большой возможности перекрестного субсидирования.

Также авиакомпания отмечает, что украинцы готовы летать внутри страны за 500–800 грн. Но она по такой цене может продавать только небольшую часть билетов. А когда в системе бронирования остаются дорогие билеты, то спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность рейса уменьшается, и его рентабельность падает.

Сохраняющиеся же карантинные ограничения требуют затрат на дополнительные меры безопасности и влияют на возможности украинцев путешествовать на самолетах.

Внутренняя сеть авиакомпании пока будет включать такие направления:

Киев – Одесса

Киев – Запорожье

Харьков – Одесса

Львов – Херсон

Львов – Одесса

В SkyUp заверили, что вернут деньги за билеты на отмененные внутренние рейсы. Они автоматически поступят на карту, с которой оплачивалось бронирование.

Также авиакомпания намерена отправить клиентам, рейсы которых отменила, промокод на 10% скидку на бронирование новых полетов.

Напомним, с 3 июля вновь стал обязательным карантин для лиц, прилетевших в Польшу из Украины, который был отменен 1 июля.

Как ранее сообщал Фокус: