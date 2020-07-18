Попытки снять с мели танкер Delfi завершились безуспешно, – Госэкоинспекция

В субботу, 18 июля, не удалось снять с мели возле пляжа в Одессе танкер Delfi.

Об этом в Facebook сообщила Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

"Сегодня с утра были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Delfi. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Завтра ждем третью попытку", – говорится в сообщении.

В инспекции отметили, что их специалисты контролируют процесс транспортировки танкера. Они периодически отбирают пробы морской воды для контроля загрязнения.

18 июля начались работы по подъему затонувшего танкера.