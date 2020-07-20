За жизнь младенца борются. Под Львовом от коронавируса умерла роженица

Новорожденный находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

В понедельник, 20 июля, в Жолкве (Львовская область) от осложнений коронавируса умерла 28-летняя роженица, у которой ранее подтвердили COVID-19. Об этом рассказал главный врач Жолковской центральной районной больницы Игорь Шевцив, передает ZAXID.NET.

"Женщине 28 лет, она из Яворовского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком, были вовлечены. Но спасти ее не удалось", - рассказал он.

По словам заведующей отделением интенсивной терапии недоношенных новорожденных Львовской областной клинической больницы Зоряны Салабай, ребенок сейчас находится в их отделении на искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.

Напомним, по состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за прошедшие сутки. Всего скончались 1498 человек. Летальность коронавируса на данный момент в Украине составляет 2,5%.