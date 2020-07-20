В киевском кафе взорвалась салютная установка, – полиция

Устройство поместили в сумку под столом заведения

Полицейские установили детали взрыва, который произошел сегодня в Киеве, в одном из кафе на улице Беломорской. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным силовиков, взрывчаткой оказалась салютная установка, которую поместили в сумку под столом заведения.

"На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в результате инцидента никто не пострадал.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства инциндента.

Напомним, 17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство.