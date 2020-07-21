Деятельностью Зеленского на посту президента довольны 37% украинцев, – опрос

Регулярно следят за политическими событиями в Украине 55% опрошенных, 25% делают это иногда, 14% – редко, а 6% вообще не интересуются политикой.

Почти 30% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий, а 25% – противоположного мнения. Остальные не видят между ними особой разницы. Об этом свидетельствуют данные опроса "Год после выборов Верховной Рады", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Среди руководителей государства опрошенные относительно лучше оценивают работу президента Зеленского (37% опрошенных довольны его деятельностью, 59% – дают противоположную оценку). Работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 25%, недовольны 57%. Деятельностью премьер-министра Шмыгаля довольны 16%, недовольны – 65%.

Решения парламента, которые наиболее положительно оценивались опрошенными (около 90%): возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за кнопкодавство.

Легализация игорного бизнеса и введение рынка земли преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают – около четверти.

Опрос проведен 16–17 июля среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то наибольшее количество голосов получил бы нынешний президент Владимир Зеленский – 36,8%. Об этом свидетельствую результаты опроса фонда Деминициативы.

Потребительские настроения украинцев за июнь резко ухудшились. Индекс потребительских настроений углубился в отрицательную зону на 11,2 пункта, до 65,1 пункта.