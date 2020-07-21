Боевики передали ВСУ тело еще одного военного, убитого под Зайцевым, - пресс-центр ООС

Предполагается, что это военный, которого считали раненым при нападении боевиков на морских пехотинцев 13 июля возле Зайцево.

Во вторник, 21 июля, представители боевиков на Донбассе передали украинским военным тело еще одно военнослужащего, который погиб под Зайцево. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Сейчас личность погибшего не идентифицирована. Вероятно, это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области", - говорится в сообщении.

После проведения экспертиз, военного похоронят.

Напомним, 13 июля на Донбассе погибли сразу три бойца. При этом один из них, военных медик, был убит боевиками при эвакуации подорвавшегося на мине солдата.

Погибшим медиком оказался гражданин Эстонии. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его убийство имеет признаки военного преступления.