Жителей домов рядом с захваченным автобусом эвакуируют: террорист может стрелять по окнам
Кроме того, по словам замглавы МВД Антона Геращенко, террорист отказался выдавать воду заложникам
В Луцке эвакуировали жителей домов, возле которых произошел захват автобуса с заложниками.
Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире "24 канала".
По его словам, всех жителей домов эвакуировали, поскольку террорист имеет при себе огнестрельное оружие и может стрелять по окнам.
Также пока полностью перекрыт центр города.
"Мы просим жителей Луцка не выходить и не заходить в центр, так как это может быть опасно", – говорит Геращенко.
Кроме того, по словам Геращенко, террорист не разрешил передать заложникам воду.
"Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже три часа на жаре на площади в Луцке, но он пока что этого не позволил", – сказал Геращенко в эфире телеканала ZIK.
Геращенко добавил, что у террориста есть требования, которые он хочет транслировать через СМИ.
Что касается другой взрывчатки, правоохранителям известно о таких заявлениях, однако не было никаких подтверждений или опровержения информации о другой мине.
Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".