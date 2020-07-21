Жителей домов рядом с захваченным автобусом эвакуируют: террорист может стрелять по окнам

В Луцке эвакуировали жителей домов, возле которых произошел захват автобуса с заложниками.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире "24 канала".

По его словам, всех жителей домов эвакуировали, поскольку террорист имеет при себе огнестрельное оружие и может стрелять по окнам.

Также пока полностью перекрыт центр города.

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"Мы просим жителей Луцка не выходить и не заходить в центр, так как это может быть опасно", – говорит Геращенко.

Кроме того, по словам Геращенко, террорист не разрешил передать заложникам воду.

"Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже три часа на жаре на площади в Луцке, но он пока что этого не позволил", – сказал Геращенко в эфире телеканала ZIK.

Геращенко добавил, что у террориста есть требования, которые он хочет транслировать через СМИ.

Что касается другой взрывчатки, правоохранителям известно о таких заявлениях, однако не было никаких подтверждений или опровержения информации о другой мине.