В издательстве рассказали, почему опубликовали книгу луцкого террориста

В типографии "ВолиньПолиграф", которая публиковала книгу Максима Кривоша под псевдонимом "Максим Плохой", рассказали, что не нашли в ней ничего запрещенного, а автор хотел через книгу рассказать родственникам о пребывании в тюрьме.

Об этом в комментарии hromadske рассказала директор типографии Жанна.

"Он к нам звонил из Львова, это был 2014 год, мы еще удивились, почему из Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, потому что обзвонил десять типографий. Затем он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого", – рассказывает она.

Кривош рассказывал, как сидел восемь лет в тюрьме, говорил довольно сдержанно.

"Бумага, знаете, все стерпит. Он был такой огромный, крупный, от него веяло страхом. Почему? Потому что человек сидел в тюрьме. Хотел рассказать об этом родственникам через книгу", – добавила директор.

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".

Фокус собрал все, что известно о террористе и его заложниках.