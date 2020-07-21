Удалось ли ему подстрелить квадрокоптер – неизвестно. Десятки вооруженных силовиков в касках и бронежилетах двигаются к месту событий

Максим Кривош, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, открыл огонь по полицейскому и периодически кидает гранаты.

Видео с попытками сбить беспилотник опубликовано в соцсетях.

Внимание, в ролике присутствует ненормативная лексика:





Удалось ли ему подстрелить квадрокоптер – пока неизвестно.

Кроме того, на YouTube-канале издания DialogUA появилось видео на котором десятки вооруженных силовиков в касках и бронежилетах перемещаются по центру Луцка.

На месте событий находится Арсен Аваков, который уже ведет переговоры с террористом. По словам министра заложники "находятся в нормальном состоянии".

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобусе, а также еще одну дитанционную бомбу в многолюдном месте в городе.

Кроме того, Максим Кривош попросил СМИ озвучить требовния, которые он ранее публиковал в соцсетях. Среди прочего - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".