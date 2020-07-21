Заложники луцкого террориста получили воду от полицейских
Воду заложникам передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль
Луцкий террорист Максим Кривош разрешил правоохранителям передать воду заложникам.
Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
"Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", – сказал Геращенко.
Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".