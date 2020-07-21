Раненый под Павлополем украинский военный скончался в больнице

Один из военнослужащих, который 21 июля был ранен в районе Павлополя, умер в больнице от полученных осколочных ранений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Командование выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", – сказано в сообщении.

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Боевики обстреливали наших военных под Павлополем из автоматических станковых гранатометов. В ответ украинские военные применили оружие. Потери противника уточняют.

Напомним, 13 июля на Донбассе погибли сразу три бойца. При этом один из них, военных медик, был убит боевиками при эвакуации подорвавшегося на мине солдата.

Погибшим медиком оказался гражданин Эстонии Николай Ильин. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его убийство имеет признаки военного преступления.