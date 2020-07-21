Луцкий террорист заявил, что заложники в "плохом состоянии"

По словам Максима Кривоша, в автобусе есть раненый, ребенок и беременная женщина.

Луцкий террорист Максим Кривош в разговоре с журналистами заявил, что заложники "в плохом состоянии".

Об этом сообщает 112 Украина.

По его словам, в автобусе есть раненый, ребенок и беременная женщина.

"Захватчик настаивает на исполнении своих требований: записи видеообращений первых лиц государства", – сказано в сообщении.

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".