Луцкий террорист отпустил троих заложников
Освобожденные заложники – беременная женщина, ребенок и женщина преклонного возраста.
Луцкий террорист Максим Кривош отпустил троих человек из автобуса.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.
"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трёх заложников!", – заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
В онлайн-трансляции на YouTube канале in time Ukraine прозвучала информация, что освобожденные заложники - беременная женщина, ребенок и женщина преклонного возраста.
Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".