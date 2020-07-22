Сотрудники "Укрзализныци" занимались контрабандой из России, - пресс-центр СБУ

Также их подозревают в хищении 50 миллионов гривен. На данный момент сотрудники СБУ проводят обыски в филиалах предприятия в пяти областях.

Служба безопасности Украины обвиняет должностных лиц АО "Укрзализныця" в проведении в течение 2018-2019 годов тендеров, на которых побеждали определенные фирмы. Кроме того, компания получала контрабандные товары из России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Дело в том, что компании поставляли "Укрзализныци" запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, ввезенные контрабандным путем из РФ.

СБУ проводит обыски в пяти областях

Общая сумма контактов составила около 200 млн гривен.

На месте обысков обнаружено много наличности

"В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизма, правоохранители изъяли 65 тысяч долларов США, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивных хозяйственных операций, в том числе поддельную печать национального перевозчика", - утверждают в СБУ.

Сотрудники СБУ обнаружили и печати коммерческих структур

По данным пресс-центра, сотрудники СБУ проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзализныци", производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела.

Напомним, 7 мая СБУ устроила масштабные обыски, которых было около сотни, у бывшего главы налоговой службы Сергея Верланова по делу о легализации средств и финансирования терроризма.