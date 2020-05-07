СБУ объяснила обыски у экс-главы налоговой службы Верланова

СБУ 7 мая проводит более сотни обысков по делу о легализации средств и финансирования терроризма

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в создании механизма незаконного формирования налогового кредита.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках этого дела состоялись около ста обысков по местам работы и жительства возможных фигурантов, в том числе и у бывшего руководителя Налоговой службы Сергея Верланова и руководителей территориальных управлений ведомства.

Следствие установило, что в течение 2019-2020 годов работники налоговой службы в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Также установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных на предмет "рискованности".

"Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем", – сообщили в СБУ.

В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства. Банковские счета компаний-фигурантов схемы заблокированы, а их лимиты по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС арестованы.

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