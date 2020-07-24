Максим Степанов напомнил, что существует определенный механизм, кому проводить ПЦР-тестирование.

Для внутренних авиаперелетов прохождение ПЦР-тестов не нужно.

Об этом сказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, в настоящее время нет оснований устанавливать такое требование.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование", – отметил министр.

Он добавил, что тестирование проводится всем лицам с симптомами коронавирусной болезни, их контактным лицам, медработникам раз в 2 недели, а также сотрудникам Нацполиции и Нацгвардии.

Ранее Степанов заявил, что украинские лаборатории делают около 14 тысяч тестов на коронавирус в день, а к сентябрю эту цифру хотят увеличить вдвое.

По состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировали 972 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 856).