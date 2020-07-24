За последние сутки коронавирус диагностирован еще у 118 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Еще у 118-ти жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – рассказал мэр.

В частности, среди заболевших 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 7 девочек от одного года до 16 лет, а также 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 27. В Деснянском – 16. Но в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах – по 12 случаев.

По словам мэра Киева, в столичных больницах с COVID-19 сейчас находятся 283 больных: из них 19 детей.

"45 больных – в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов – в медучреждениях с подозрением на коронавирус", – сообщил Кличко.

Также, по его словам, 121 человек за истекшие сутки выздоровел.

По состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировали 972 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 856).

Ранее глава Минздрава заявил, что украинские лаборатории делают около 14 тысяч тестов на коронавирус в день, а к сентябрю эту цифру хотят увеличить вдвое.