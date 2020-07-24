Угрожал гранатой: Романа Скрипника отпустил в лес его заложник полковник Шиян
По предварительным данным, Роман Скрипник может скрываться в полях и лесополосе около села Большой Байрак.
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал: решение о том, отпустить ли злоумышленника или нейтрализовать его в машине, принималось непосредственно полковником Шияном, который был в заложниках у полтавского преступника.
Об этом сообщает Громадське радіо.
По предварительным данным, Роман Скрипник может скрываться в полях и лесополосах около села Большой Байрак. Район поиска – несколько сотен гектаров.
"Скрипнику не дали убежать – ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина. У злоумышленника была граната, которую он угрожал применить... Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату", – пояснил Шевченко.
По его словам, полицейские поговорили с жителями села, вблизи которого может прятаться Скрипник, и сказали им не выходить из домов и не контактировать незнакомцами, чтобы не подвергаться опасности.
Напомним, в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского. Позже злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым уехал на предоставленном по его требованию автомобиле "Богдан". Позже стало известно, что террорист вместе с заложником едут полевыми дорогами, хотя до этого сообщалось, что машина движется по трассе международного значения "Харьков-Киев". Через некоторое время преступник освободил заложника и убежал в лес. На данный момент поиски террориста продолжаются, полицейские даже задействовали квадрокоптеры. Кроме того, полицейские рассказали, что территорию поисков преступника расширили.