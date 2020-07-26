В СНБО сообщили об опасной утечке данных из сервиса для защиты от кибератак

В DarkNet опубликовали реальные IP-адреса 45 сайтов с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua".

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) сообщили об обнаружении масштабной утечки данных из сервиса Cloudfare, который используют для защиты от кибератак. Это может нести угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов, сообщает СНБО на своей странице в Facebook.

"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак", – говорится в сообщении.

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Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

"Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", – говорится в сообщении СНБО.

Также сообщается, что Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов.

"Информация о части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram. В ведомстве говорят, что к утечке могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Госмиграционной службы.