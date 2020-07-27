Спасая других, погиб сам. На Арабатской стрелке произошла трагедия с полицейским

В выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатскую стрелку и там бросился спасать подростков, которых на круге начало уносить в море.

Об этом сообщает "Типичный Херсон".

Не колеблясь, полицейский бросился им на помощь, а следом - другие взрослые курортники.

Подросткам помогли добраться до берега, и только после того, как спасательная операция закончилась, участники поняли, что полицейский, который первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым.

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"Сейчас обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие. Семью старшего сержанта, который отдал свою жизнь ради других, руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи", - рассказала пресс-офицер областного управления полиции охраны Жанна Нечай.

Напомним, 27 мая полиция задержала группу иностранных киллеров в Одессе. Их подозревают в покушении в центре Киева на жизнь гражданина Черногории, организатора наркокартеля.

Также в Харькове полицейский за рулем автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль патрульной полиции. Погибли два человека, еще трое получили травмы.