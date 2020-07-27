Идеолог "Слуг народа" Потураев рассказал, почему политсила отказалась от либертарианства

Депутат "Слуги народа" Никита Потураев признался, что именно он сформулировал идеологию партии, и в этом ему помог Руслан Стефанчук. Об этом он рассказал в интервью Фокусу. "Мы в этом плане совпали, потому что мы тоже либертарианцы, только Семенов скорее левый либертарианец, а я — правый", - рассказал Потураев.

Постепенный отход партии от чистого либертарианства идеолог объяснил "болезнью роста", а не непоследовательностью: "Политическая проституция — это когда ты разворачиваешь свою позицию с точностью до на­оборот. Мы как проводили либеральные реформы, так и проводим".

По словам депутата, партию начинали узким кругом людей, а по мере ее роста стало понятно, что идея чистого либертарианства нравится не всем: "Когда все эти люди собрались в Трускавце, стало понятно, что либертарианство не всем заходит. И движение к центру — это компромисс".

Напомним, в ноябре 2019 года глава партии Александр Корниенко заявил, что не все депутаты поддерживают либеральные идеи и идеология партии будет дорабатываться. "Идеология у нас либертарианская... Будет ли она меняться? Будет дорабатываться. Ведь либеральные идеи не всеми депутатами пока поддерживаются, то есть надо искать, какие-то компромиссы между либеральными и социалистическими...", – рассказал он.