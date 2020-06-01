Верховная Рада назначила нового главу комитета информполитики вместо Ткаченко

Верховная Рада поддержала кандидатуру Никиты Потураева и назначила его председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

За это решение проголосовал 281 депутат.

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Заместителем главы комитета избран нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко.

Еще одним постановлением нардепы избрали депутата Муссу Магомедова членом Комитета по вопросам экономического развития.

Потураев был заместителем Александра Ткаченко, который стал министром культуры. 4 июня Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Ткаченко.

Как ранее сообщал Фокус: