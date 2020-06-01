Верховная Рада назначила нового главу комитета информполитики вместо Ткаченко
Заместителем главы комитета избран Павел Сушко
Верховная Рада поддержала кандидатуру Никиты Потураева и назначила его председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
За это решение проголосовал 281 депутат.
Заместителем главы комитета избран нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко.
Еще одним постановлением нардепы избрали депутата Муссу Магомедова членом Комитета по вопросам экономического развития.
Потураев был заместителем Александра Ткаченко, который стал министром культуры. 4 июня Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Ткаченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 мая в Киеве и других городах состоялась акции под названием "Стоп культурный карантин". На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо. Ивент был создан для поддержки работников индустрии культуры, которые остались без работы в условиях карантина. При этом они также остались без поддержки со стороны государства.
- Наравне с объединением трех министерств в единое Министерство культуры, молодежи и спорта одним из главных инфоповодов в культурной сфере в последние полгода остается происходящее в связи с конкурсом на пост главы Госкино.