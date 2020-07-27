Коммунальщики Киева устранили аварию на ТЭЦ и возобновили электроснабжение

Работники Киева устранили повреждения оборудования на ТЭЦ-5 на ул. Промышленной, в результате чего в трех районах столицы отсутствовало электроснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, в нескольких районах Киева вечером 27 июля исчезло электроснабжение из-за повреждения оборудования на электростанции. Свет пропал в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.