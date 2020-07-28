Всего у мужчины было изъято 14 375 пачек сигарет.

Сотрудники Одесской таможни в ночь на 28 июля обнаружили нелегально ввезенные сигареты почти на полмиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Автомобиль Ford Transit был остановлен общей оперативной группой в зоне деятельности таможенного поста "Кучурган" на территории села Марковка. В состав этой группы, кроме штатных работников таможни, входят пограничники и представители СБУ.

Владельцем автомобиля оказался гражданин Украины. Он перевозил в салоне автомобиля около 15 000 пачек сигарет "MARBLE" и "PLUGARUL" молдавского производства без документов.

Отсутствие марок акцизного налога Украины говорит о том, что табачные изделия были ввезены им без прохождения таможенного контроля, декларирования и уплаты таможенных платежей.

"Более того, законодательством запрещен ввоз на таможенную территорию Украины, хранение, транспортировка и продажа на таможенной территории Украины табачных изделий, немаркированных в установленном порядке", – пишет пресс-служба таможни.

Всего у мужчины было изъято 14 375 пачек сигарет ориентировочной рыночной стоимостью около 465 тысяч гривен.

Отметим, ранее пограничники Западного регионального управления задержали контрабандистов на лошадях возле границы с Румынией, которые хотели перевезти в Европу почти 11 тысяч пачек сигарет.

Гражданин Гвинеи-Бисау, который представил дипломатический паспорт, пытался провезти через украинскую границу в пункте пропуска "Тиса" около 1500 пачек сигарет с украинскими акцизными марками.