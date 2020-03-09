Гражданин Гвинеи-Бисау пытался провезти через границу 1500 пачек сигарет, – ГПСУ
2020-03-09 19:50:46
Злоумышленник оказался обладателем дипломатического паспорта
Гражданин Гвинеи-Бисау, который представил дипломатический паспорт, пытался провезти через украинскую границу в пункте пропуска "Тиса" около 1500 пачек сигарет с украинскими акцизными марками. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Дипломат направлялся в Венгрию на автомобиле Audi с немецкими номерами. Во время проведения контрольных операций у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности намерений иностранца.
Машину направили на углубленную проверку, во время которой были найдены тайники в заднем бампере и сидениях. Там находилось около 1500 пачек сигарет с украинскими акцизными марками.
Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали табачные изделия.
Сейчас пограничники подсчитывают точное количество выявленных сигарет и устанавливают все обстоятельства дела.
Республика Гвинея-Бисау – это небольшое государство в Западной Африке, расположенное на берегу Атлантического океана между Сенегалом и Гвинеей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во Львовской области СБУ задержала контрабандиста сигарет, который прикрывался несуществующей дипломатической неприкосновенностью.
- В Ивано-Франковской области пограничники задержали трех граждан и самолет "Ан-2", на котором переправляли на территорию Румынии сигареты.