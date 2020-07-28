В Украине почти 2 млн инфицированных гепатитом, – Минздрав

По данным ведомства, около 80% случаев цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы вызваны именно вирусными гепатитами.

Количество инфицированных гепатитом С в Украине оценивается в 1 млн 300 тысяч человек, а гепатитом В – более 500 тысяч человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным Минздрава Украины, около 80% случаев цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы вызваны именно вирусными гепатитами.

В ведомстве рассказали, что гепатит В нуждается в пожизненном лечении. Однако благодаря своевременному и регулярному приему лекарств, развитие болезни можно значительно сдержать. А гепатит С излечим в 95% случаев. Лечение длится от 12 до 24 недель.

"Лечение от вирусных гепатитов В и С можно получить за счет государственного бюджета", – говорят в Минздраве.

Предупредить вирусный гепатит В можно благодаря вакцинации. Прививки новорожденным против гепатита В предотвращает развитие инфекции у ребенка и является единственной надежной защитой от этого заболевания. В Украине вакцинация от гепатита В для детей является бесплатной.

Напомним, в декабре в Черниговской общеобразовательной школе №7 зафиксировали вспышку вирусного гепатита А. Тогда вирус нашли у 41 больного, среди них 30 детей и 11 взрослых.