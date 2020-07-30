Перемирие на Донбассе: боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ под Новотошковским
Ответный огонь со стороны Объединенных сил не открывался.
Несмотря на режим тишины, за минувшие сутки на Донбассе был зафиксирован выстрел из подствольного гранатомета, совершенный боевиками вблизи населенного пункта Новолуганское.
Об этом сообщает прессцентр штаба ООС в Facebook.
"Этот выстрел нес провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины ответный огонь не открывали", – говорится в сообщении.
С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Ответный огонь со стороны Объединенных сил не открывался.
Ситуация в зоне проведения Операции объединенных сил остается полностью контролируемой. С начала вступления в силу режима прекращения огня 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет.
Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. В районе проведения ООС в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе.