На акцию пришли националисты. Сначала диалог был мирным, но потом все перешло к силовому противостоянию.

Под стенами Нацсовета по вопросам телерадиовещания в Киеве проходит акция протеста сотрудников канала КРТ против планов регулятора лишить их лицензии. Об этом сообщают Украинские новости.

Акция проходит под девизом "За свободу слова".

"Нацрада перешла всякие границы здравого смысла! На телеканал КРТ направили уже пятую внеплановую проверку!", – заявил журналист и правозащитник Дмитрий Василец.

По его словам, Нацсовет грубо нарушает закон, преследуя канал КРТ за то, что его гости часто критикуют Майдан, а также, что телеканал показал парад Победы в Беларуси на 9 мая.

"Воспринимать данные действия Нацрады можно исключительно как репрессии в отношении свободы слова и как нарушение Конституционного права граждан Украины на информацию, а также, как попытку установить провластную цензуру", – сказал Василец.

К зданию Нацсовета по вопросам телерадиовещания также пришли представители "Нацкорпуса" и "С14".

Как сообщает PavlovskyNEWS, националисты заявили что "сепарам" не место в информационном пространстве. Сначала был мирный диалог, но потом все перешло к силовому противостоянию.

Активист Нацкорпуса обрызгал из баллончика со слезоточивым веществом одного из участников акции, когда речь зашла об АТО.

Полиция была вынуждена силой разделить группы людей.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеочередную проверку телеканала "1+1" из-за показа в эфире карты Украины без оккупированного Россией Крыма. Проверка будет проведена после окончания карантина.