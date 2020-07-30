Наладили военторг с Россией. СБУ вскрыла схему торговли товарами, предназначенными для ВСУ

В Россию фигуранты дела успели передать даже некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

Служба безопасности разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения, которые производили государственные оборонные предприятия Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

В июле сотрудники СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. В ходе обысков удалось разоблачить ряд должностных лиц частных компаний, которые и организовали механизм незаконной поставки этих товаров. Как оказалось, руководство этих предприятий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

СБУ провела обыски на предприятиях в нескольких областях

"Частные предприниматели организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства", - указано в сообщении СБУ.

Обыски проходили и в частных домах

Кроме того, участники группы передавали в РФ некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

По данным следствия, организатором схемы оказался заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения армии РФ и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками российской Федеральной службы безопасности.

Сейчас о подозрении сообщили организатору и трем фигурантам уголовного производства, которые оказались чиновниками частных компаний-поставщиков.

"Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ провела обыски в "Укрзализныци" из-за подозрения в хищениях на 50 миллионов гривен.