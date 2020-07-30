Полиция разыскивает Юлия Цезаря, который напал на синагогу в Мариуполе

Это настоящее имя подозреваемого. 29-летний Цезарь находится в розыске и при себе может иметь нож.

Мужчина по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования.

Об этом сообщила у себя на сайте нацполиция и опубликовала характерные приметы разыскиваемого: "рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета. Дата рождения – 27.09.1991 года".

"Особая примета: волосы выбриты на висках. При себе может иметь нож", – добавили правоохранители.

Последний раз мужчину видели вчера, 29 июля, вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. "Он был одет в черные спортивные брюки и черную Пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку".

Напомним, вчера 29 июля, на трассе "Киев – Харьков", недалеко от города Пирятин Полтавской области, расстреляли черный Mercedes и убили его водителя.