​​​​​​​Укртелеком готов провести интернет в села за 1,4 млрд грн

На первом этапе за 2–2,5 года предлагается обеспечить интернет-доступ для 3,9 тыс. населенных пунктов, средний размер которых составляет 200 домохозяйств. Для этого нужно проложить 23 тыс. км оптических магистралей к населенным пунктам и 26 тыс. км распределительной сети, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Результатом будет достижение 85% охвата интернетом сельского населения, а также подключение учебных, медицинских и административных учреждений в этих населенных пунктах", – заверяют в компании.

Для реализации первого этапа "Укртелеком" готов инвестировать 1,6 млрд грн, при этом инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млрд грн. .

Второй этап предусматривает подключение небольших отдаленных сел с использованием оптической инфраструктуры, построенной на первом этапе.

"Государственное финансирование в размере 5,46 млрд грн, предложенное Минцифры, мы считаем достаточным для подключения учреждений социальной инфраструктуры. Со своей стороны, "Укртелеком" также готов вкладывать инвестиции, необходимые для обеспечения 95% сельского населения возможностью подключения к высокоскоростному интернету", – описал перспективу государственно-частного партнерства директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

Напомним, Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения.

Государству необходимо в ближайшее время выделить около 5,5 млрд грн на подключение учреждений социальной инфраструктуры к интернету. Об этом говорится в результатах исследования Минцифры.

В мае 2019 года Курмаз говорил, что для подключения к высокоскоростному интернету по оптическому кабелю около 7,7 тыс. населенных пунктов Украины необходимо приблизительно 5 млрд грн. Он предложил правительству совместное инвестирование. Из указанного объема в 5 млрд грн. 2,7 млрд грн сможет обеспечить "Укртелеком", а 2,3 млрд грн оператор рассчитывает получить у государства.

В первом полугодии 2020 года общий доход "Укртелекома" остался стабильным - 3,1 млрд грн. Доход от телекоммуникационных услуг составил 2,5 млрд грн. По результатам полугодия EBITDA составила более 833 млн грн. Маржа EBITDA осталась на достаточно высоком уровне - 27%. Доход от интернет-услуг составил 943 млн грн, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.