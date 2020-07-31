Общежитие КПИ из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин
Количество больных сейчас не увеличивается.
Общежитие Национального технического университета "Киевский политехнический институт" закрыли на карантин.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга.
Он напомнил, что недавно в общежитии КПИ, где проживают 152 курсанта, зафиксировали вспышку COVID-19. После этого общежитие закрыли на карантин, около него дежурит полиция.
"На сегодняшний день в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Остальные лечатся в общежитии под контролем", – уточнил Кличко.
По его словам, количество больных сейчас не увеличивается.
По словам мэра, инфицированные получают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты Киевского городского лабораторного центра Минздрава тестируют всех, кто контактировал с инфицированными.
"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно", – подчеркнул он.
Отметим, в общежитии столичного КПИ вспышка коронавируса была зафиксирована 26 июля.