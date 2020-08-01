Суд обязал ГБР начать расследование за фабрикацию дел против Медведчука,...

Речь идет о ранее опубликованных в сети материалах с якобы разговорами Баканова и Трубы о необходимости фабрикации дел в отношении оппозиционного политика.

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил о решении Печерского районного суда Киева обязать ГБР начать расследование против главы СБУ Ивана Баканова, экс-директора ГБР Романа Трубы и президента Украины Владимира Зеленского за фабрикацию уголовных дел против главы политсовета одноименной партии Виктора Медведчука.

Об этом он написал у себя в Facebook .

"Суд обязал ГБР начать расследование против Баканова, Трубы и Зеленского за фабрикацию уголовных дел против Медведчука", – говорится в сообщении.

Он напомнил о ранее опубликованных в сети материалах с якобы разговорами Баканова и Трубы о необходимости фабрикации дел в отношении Медведчука.

"Напомню, ранее в сети были опубликованные аудио- записи разговоров Баканова и Трубы, обсуждающих необходимость фабрикации уголовных дел против Медведчука. Из опубликованных разговоров следует, что политически мотивированное уголовное преследование Медведчука правоохранителям заказал президент Зеленский", – написал Кузьмин.

Он отметил, что, учитывая статус Зеленского, привлечь к ответственности сейчас возможно только Баканова и Трубу, однако не исключает, что в будущем на скамье подсудимых может оказаться действующий президент.

"Как видите, власть как бы новая, а методы старые. Зачем, спрашивается, власть меняли? В общем, учитывая гарантированную Конституцией неприкосновенность президента, под суд могут отправиться лишь Баканов с Трубой. Но это пока: мы же помним предвыборное обещание Зеленского снять неприкосновенность с себя, с судей и с депутатов. С депутатов уже снял. Теперь снимет с себя и с судей. И на скамью подсудимых...", – написал Кузьмин.

Ооппозиционный депутат пообещал проинформировать о ходе и результатах расследования в этом деле.

Напомним, ранее Верховный суд признал правоту Медведчука в иске против телеканала "Прямой".