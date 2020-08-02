В Запорожье мать заключенного вырыла туннель для побега сына

Женщина из Николаева выкопала подземный ход в попытке освободить своего заключенного сына.

"Мужчина отбывает длительный срок за убийства в одной из Вольнянских колоний. Мать сидельца сняла неподалеку дом и с помощью инструментов по ночам уверенно рыла к своей цели. Пока ее план не поломали правоохранители, ей удалось углубиться на 3 метра, и прокопать порядка 10 метров", – сообщил новостной портал "Это Запорожье" в Instagram и опубликовал фото женщины:

Как мы сообщали ранее, Минюст Украины закрывает восемь колоний. При этом часть персонала исправительных учреждений могут сократить. Министр юстиции Денис Малюська уже анонсировал продажу этих тюрем в самые кратчайшие сроки – до конца лета.