В Одессе задержали 56 кг кокаина из Эквадора с логотипами фасовщиков

Каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

В "Морском порту Южный", который расположен в 30 км на восток от Одессы, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили более 56,4 кг кокаина из Эквадора.

"Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках", – сообщила пресс-служба пограничников сегодня, 2 августа, а также опубликовала видео задержания и проб у себя в YouTube:

Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке может достигать более 200 млн гривен, отметили правоохранители. По факту начато уголовное производство по сатье 305 Уголовного кодекса Украины, "контрабанда наркотиков".

"При этом, каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату", – сообщила Госпогранслужба.

В публикации на сайте Госпогранслужбы напоминают, что в феврале и в мае этого года в "Морском порту Южный" пограничники Одесского отряда уже задерживали крупные партии кокаина.

В мае наркотик также прибыл из Эквадора, однако тогда партия была немного "скромнее" – 53,4 кг в пакетах с изображениями "миньонов". А в феврале через тот же порт в Украину прибыл 31 брикет кокаина общим весом более 30 кг из Республики Чили.

Напомним, неделю тому по пути в Австралию разбился легкомоторный самолет, который был перегружен кокаином. На борту "кукурузника" находилось более 500 кг кокаина, а местные правоохранители заявили что синдикат погубила жадность.